Reprodução/Instagram Após reconciliação, Gabriel Medina manda recado para a mãe, Simone, em aniversário

Gabriel Medina usou as redes sociais para mandar uma mensagem de aniversário para a mãe, Simone, na noite de segunda-feira (10). A matriarca completou 54 anos de idade e ganhou uma declaração do surfista.

Reprodução/Instagram Simone Medina completa 54 anos e ganha declaração do filho, Gabriel Medina

Com direito a uma foto em que aparecem abraçados em um restaurante, Medina escreveu para a musa: "Feliz aniversário, mãe. Te amo".

O atleta havia rompido com a mãe em meados de 2020, mesma época do casamento com Yasmin Brunet. Simone e Charles Saldanha, padrasto do surfista, eram contrários à união com a modelo. A matriarca chegou a dizer em entrevista que Yasmin era controladora e que estava preocupada com a carreira do filho.

O clima esquentou quando ele diminuiu o repasse mensal que fazia à família. Segundo Simone, a quantia não se tratava de uma mesada, mas sim do pagamento que recebia como sócia da empresa que gerenciava a carreira do filho. A briga chegou a parar na Justiça. Relembre aqui.

