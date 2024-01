Reencontro

Em meio a briga com a mãe, Gabriel Medina se reconciliou com o pai biológico, Cláudio Ferreira, com quem passou o Natal de 2021. "Ele falou: 'Pai, me perdoa. Desculpa ter errado esses anos todos'. Eu também pedi perdão. Eu, muitas vezes, pensei mal dele, achava que ele não queria me ver, mas era a Simone fazendo as coisas por trás", contou Cláudio ao UOL.