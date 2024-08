Reprodução/Instagram Lucas, do Fresno, critica CazéTV após corte de Karen Jonz na transmissão

Lucas Silva, do Fresno, criticou a transmissão da final do skate park pela CazéTV após o canal cortar a participação de Karen Jonz, esposa do vocalista, nas Olimpíadas de Paris.

A skatista fez a abertura de pista nesta terça-feira (6), mas o momento foi interrompido por uma propaganda.





No X, antigo Twitter, Lucas não poupou críticas. "A CazéTV meteu uma propaganda EXATAMENTE na hora que a Karen Jonz ia fazer a saudação da final do park. Não vou falar nada, pois não tenho advogado", começou ele.

"As televisoes do MUNDO INTEIRO passaram, inclusive Globo e Sportv, mas infelizmente eu tava vendo pela Cazé. Valeu pelo apoio, galera! A mami Karen Jonz é uma lenda viva do skate e não tem ad que cubra isso", seguiu ele.

O cantor comentou que a filha do casal, Sky, também deve ter ficado sem ver a participação da mãe. "A gente ligou pra secretária da escola da Sky pra eles mostrarem pra ela na secretaria. O link que eu mandei era da

CazéTV. Valeu aí galera. Não é fic. A filha tava chorando ontem que não veria a mãe na TV e a gente fez um rolê todo pra mostrarem pra ela".

foi isso q a @CazeTVOficial mostrou quando uma atleta brasileira foi homenageada na final de uma modalidade olímpica: propaganda de bet. Mas que bom que 95% das pessoas assistiram na tv aberta que mostrou tudo. https://t.co/XHffBBfxqd — Lucas Silveira (@lucasfresno) August 6, 2024





CazéTV tenta se retratar por polêmica

Após a repercussão da polêmica, a CazéTV compartilhou um vídeo da participação de Karen Jonz, que ficou de fora da transmissão do canal.

"Karen Jonz é gigante! Tetracampeã mundial de skate, nossa brasileira foi convidada pra abrir as finais do skate park nas #OlimpíadasNaCazéTV. Momento histórico do skate, ok?", escreveram.

KAREN JONZ É GIGANTE! 🛹🇧🇷



Tetracampeã mundial de skate, nossa brasileira foi convidada pra abrir as finais do skate park nas #OlimpíadasNaCazéTV .



Momento histórico do skate, ok? #OlimpíadasNaCazéTV #JogosOlimpicos #Skate pic.twitter.com/1DyxYtltrw — CazéTV (@CazeTVOficial) August 6, 2024





