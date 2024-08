Reprodução Apresentador da CazéTV gera polêmica após piada com atletas das Olimpíadas: 'Comer gente'

O apresentador da CazéTV Guilherme Beltrão dividiu opiniões após fazer uma piada de teor sexual sobre atletas das Olimpíadas de Paris. Na última quinta-feira (1º), Beltrão apontou que esportistas sem chance de medalha vão para o evento para se superar e "comer gente".

Durante a exibição ao vivo do programa "Zona Olímpica", em que o apresentador e convidados batem um papo descontraído sobre os jogos, Guilherme Beltrão brincou sobre a presença de atletas que não possuem chances de medalha.

"A Adenizia é campeã olímpica, ela realmente importa para a competição. O 'camarada' do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente", declarou.

Comentário revoltou nadadora

Após a repercussão da fala, a esportista de nado Gabriela Regly, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, criticou o comportamento do apresentador da CazéTV.

Em um vídeo publicado no Instagram, Regly apontou falta de respeito na fala de Guilherme Beltrão.

"Eu vi e fiquei extremamente revoltada, indignada com as falas infelizes que o Beltrão teve. Ele disse que a gente vai para a Vila Olímpica para 'comer gente'. Isso é um completo absurdo, uma falta de respeito com a gente", criticou.

"Você estar assistindo às Olimpíadas e ouvir na transmissão que atletas vão para a vila para 'comer gente'... Não sei nem falar, dá vontade de chorar. Só a gente sabe por tudo o que a gente passa. Escutar isso é um absurdo, falta de respeito tremenda", completou.

Na publicação da atleta, o streamer Casimiro Miguel, idealizador da CazéTV, se pronunciou e apontou que a fala teria sido descontextualizada.

"Ô minha gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de atletas brasileiros que não conseguiram a vaga. Estávamos falando sobre sexo na vila olímpica, dando um exemplo hipotético de um atleta de nado artístico que não tem chance de ser campeão e é eliminado rapidamente da olimpíada. O que ele vai fazer depois? Curtir a Vila Olímpica. Demos diversos exemplos de brincadeira de várias modalidades, não estamos falando de atletas brasileiros", afirmou.

"Só assistir ao vídeo completo que fica bem claro. Tem um corte de 5 segundos aí, por favor né. Estamos o dia inteiro na torcida pelo Brasil, divulgando os nossos atletas sendo medalhistas ou não e vocês realmente acham que vamos diminuir atletas brasileiros dessa forma? Poxa vida. Enfim, convido quem quiser assistir ao vídeo completo e ver que NÃO ESTAMOS sacaneando a modalidade, apenas dando um exemplo hipotético", completou Casimiro.

🚨Atleta do nado, Gabi Regly, detonou o comentário do Guilherme Beltrão da Cazé TV, que teve a seguinte fala: "O 'camarada' do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente" pic.twitter.com/E585ghOBpK — Televizona 📺 (@TeIevizona) August 2, 2024