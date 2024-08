Reprodução: Instagram Juju Salimeni

A influenciadora Juju Salimeni publicou, na última segunda-feira (05), um vídeo mostrando a sua alimentação para manter o corpo sarado. Tudo que eu como em um dia da minha dieta. Lembrando que as quantidades são individuais e elaboradas de acordo com o meu objetivo, por isso não especifiquei. Consulte sempre um profissional", escreveu ela na legenda da postagem em que narra o seu dia a dia.

Com uma dieta focada em proteínas, como whey protein e frango, a musa deu o que falar nos comentários do vídeo. "Whey com Whey Protein", ironizou uma seguidora. "Não. Foco e disciplina também", retrucou Salimeni.

"Só faltou os hormônios e anabolizantes e outra coisinhas a mais que ela toma", atacou um segundo. "Óbvio, né? Novidade para quem se eu sempre falei que uso hormônios?", respondeu ela. "Eu passaria muita fome", avaliou uma terceira ao ver os alimentos que a influenciadora consome diariamente.

Já outra parte dos seguidores enalteceram a modelo. "Eu acho um espetáculo de shape", elogiou uma usuária. "Muito maravilhosa", acrescentou uma segunda. "Essa mulher é linda", expressou um terceiro.

