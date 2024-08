Reprodução/Instagram Filho de Faustão homenageia Caçulinha: 'Desde quando me conheço por gente estava lá'

João Guilherme Silva usou as rede sociais para fazer uma homenagem a Caçulinha, que morreu na segunda-feira (5), aos 86 anos . O filho de Faustão comentou a relação com o músico, que trabalhou por anos com o pai.

"Desde quando me conheço por gente o Caçula estava lá. Sempre jovem, com muita energia e com toda certeza uma das pessoas mais engraçadas que já conheci na minha vida e se com contar com seu enorme coração", escreveu ele nos Stories do Instagram.

Na sequência, o apresentador lamentou a morte. "Uma tristeza que hoje você nos deixe, mas tenho certeza que o céu está em festa e com música de altíssima qualidade com sua chegada! Turma da pizza te ama, Caçula", concluiu.

Esposa de Faustão lamenta morte de Caçulinha

Luciana Cardoso usou as redes sociais para lamentar a morte de Caçulinha . "Quando conheci o Fausto, em 2001, na primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida. A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre ele", iniciou.

"Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comédias italianas. Raiola, Caçula e Luiz Schimidt foram os três padrinhos do Fausto escolhidos para o nosso casamento. Os três já se foram e deixaram muitas saudades na nossa família. Vai em paz, querido Caçula!", acrescentou a esposa de Fausto Silva.

