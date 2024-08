Reprodução Instagram - 5.8.2024 Esposa de Faustão lamentou morte de Caçulinha

Luciana Cardoso usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para lamentar a morte de Caçulinha. O artista, conhecido por comandar a trilha sonora do extinto “Domingão do Faustão”, morreu aos 86 anos nesta madrugada.







"Quando conheci o Fausto, em 2001, na primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida. A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre ele", iniciou.





"Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comédias italianas. Raiola, Caçula e Luiz Schimidt foram os três padrinhos do Fausto escolhidos para o nosso casamento. Os três já se foram e deixaram muitas saudades na nossa família. Vai em paz, querido Caçula!", acrescentou a esposa de Fausto Silva.





Morte

O musicista Rubens Antônio da Silva , conhecido na televisão como Caçulinha , morreu nesta segunda-feira (5), aos 86 anos, em São Paulo. O artista ganhou destaque na Rede Globo por produzir trilhas sonoras ao vivo para o dominical "Domingão do Faustão".

Carreira

Caçulinha se aproximou da classe artística e colecionou trabalhos com grandes figuras da indústria fonográfica. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Gonzaguinha, Erasmo Carlos, Milton nascimento, Maria Bethânia e Elis Regina foram algum dos nomes com quem trabalhou.

Caçulinha tocava vários instrumentos Reprodução Instagram - 5.8.2024 O último disco de Caçulinha foi lançado em 2019 Reprodução Instagram - 5.8.2024 Caçulinha era amigo de Jô Soares Reprodução Instagram - 5.8.2024 Caçulinha gravou mais de 30 discos Reprodução Instagram - 5.8.2024 Caçulinha em foto nas redes sociais Reprodução Instagram - 5.8.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.