Bruna Biancardi comemorou nesta terça-feira (06) os 10 meses de vida de Mavie, filha da influenciadora digital com o jogador Neymar Jr. "Razão da nossa felicidade", publicou a jovem.

No vídeo em que celebrou os 10 meses da criança, Mavie aparece dando os primeiros passinhos. Recentemente, Biancardi e Neymar reataram o namoro. Os dois haviam terminado devido às traições do atleta.

"Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Não foi fácil", explicou ela quando foi questionada sobre a relação com o jogador de futebol.

"Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos em julho voltar e vou viver e isso intensamente como sempre fiz", concluiu ela. Bruna Biancardi e Neymar Jr se conheceram em 2021 e, desde então, possui um relação entre idas e vindas. Atualmente, eles reataram e, juntos, cuidam da pequena Mavie.

