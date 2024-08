Reprodução/Instagram Beatriz do Brás mostra casa nova





Beatriz Reis está de casa nova! A ex-BBB 24 usou suas redes sociais nesta terça-feira (6) para revelar os detalhes de sua nova mansão, onde residirá com sua mãe. A influenciadora digital se emocionou ao adentrar pela primeira vez em sua nova casa, impressionando a todos com a sofisticada decoração.





Em seu Instagram, Bia compartilhou um vídeo que mostra o interior da residência. A ex-vendedora do Brás fez uma oração antes de entrar no imóvel e, em seguida, exibiu os detalhes de seu lar com grande alegria. A mansão possui uma ampla sala, cozinha, área gourmet, piscina e quartos espaçosos.

Na legenda do vídeo, Beatriz compartilhou sua emoção ao falar sobre a conquista: "Um sonho que se sonha junto, vira realidade! Vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade em iniciar esse novo ciclo tão importante ao lado de pessoas que eu amo! E claro, vocês também, seus daaaaanados. Até chegar aqui, já morei em muitos lugares e sempre pensando em quando esse momento chegaria. Tudo valeu a pena", escreveu Beatriz na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.