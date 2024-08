Reprodução: Instagram Rebeca Andrade e Dandara Mariana

A ginasta Rebeca Andrade levou a medalha de prata na última quinta-feira (1), após uma disputa acirrada com a campeã Simone Biles na final individual geral de ginástica artística. Depois do placar final, que garantiu o segundo lugar para a carioca, um internauta reviveu um momento do quadro Dança dos Famosos, no qual Andrade era uma das juradas artísticas da competição.

Quando participou da atração dominical em 2021, a ginasta deu a nota 9,9 para a atriz Dandara Mariana, que terminou o programa em terceiro lugar. "Essa medalha de prata, e não ouro, que ganharam, é para a Rebeca Andrade lembrar de quando deu 9,9 e não 10 para Dandara Mariana, no Dança dos Famoso. Sendo que ela estava como jurada artística, e não técnica. Entregando o prêmio para Paola Oliveira", avaliou ele.

A Dandara Mariana é rancorosa, né?! pic.twitter.com/3YRLRDXrcv — Priscila (@pricostalmeida) August 2, 2024

Na competição, Paolla Oliveira saiu vitoriosa e Rodrigo Simas conquistou o segundo lugar. Depois do término da final de ginástica artística feminina, Dandara Mariana publicou um story sugestivo com a imagem de Simone Biles, em comemoração à vitória da americana.

No entanto, o que chamou a atenção foi a falta de um posicionamento em relação à medalha de prata levada por Rebeca Andrade. Após a polêmica, os internautas utilizaram o X, antigo Twitter, para avaliar o comportamento da atriz.

"A Dandara Mariana é rancorosa, né?!", opinou um usuário. "Os fãs da Dandara Mariana são muito dodóis nunca vão superar o atropelo que ela levou do Kaysar e da Paolla", acrescentou um segundo. "Tá mas quem é Dandara Mariana?", questionou um terceiro.



