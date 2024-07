Reprodução/Instagram Maya Massafera posa com biquíni de grife na Bahia

Maya Massafera roubou a cena ao compartilhar uma sequência de fotos em Salvador, na Bahia, ao aproveitar um dia de praia.

De férias, a influenciadora posou com um biquíni da grife Louis Vuitton, avaliado em R$ 4.350,00. Ela ainda completou o visual com uma saia da marca e óculos de sol.

"Axé", escreveu ela na legenda da publicação, que garantiu elogios para a apresentadora.

"A senhora bem na mistura de Anitta com Patrícia Poeta!", apontou um internauta; "Belíssima, fina, chiquérrima", comentou outra; "Entregando luxo e beleza no Porto da Barra, eu amo", disparou um terceiro.

