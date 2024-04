Reprodução/Facebook O apresentador recebeu alta após quase dois meses internado





O apresentador Fausto Silva recebeu alta após ficar 53 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). Faustão comemorou a alta hospitalar e deu detalhes de como seguirá com a recuperação em casa.

"Está funcionando tudo, é só uma questão de paciência para funcionar a todo vapor. Agora, é a segunda fase, a de fazer fisioterapia em casa", disse Faustão, para O Globo.

O apresentador deu entrada no Albert Einstein em fevereiro deste ano, após a piora de uma doença renal crônica. No dia 26 de fevereiro, Faustão fez o transplante e deixou a UTI um dia após o processo. Já em março, o apresentador passou por uma embolização devido ao atraso na recuperação do novo órgão.





Nesta sexta-feira (12), o Hospital emitiu o boletim médico explicando a alta de Faustão. "Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O paciente seguirá sob as orientações médicas", disse a equipe médica comandada por Marcelino Durão, Fernando Baca e Miguel Cendoroglo Neto.