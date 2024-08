Twitter/X A atriz estrelou o primeiro filme em 2011



Deborah Secco brilhou na primeira fila do desfile da nova coleção da Neriage, intitulada "Andrômeda", marca criada por Rafaella Caniello. E além de roubar a cena com o seu look da Bottega Venetta, a atriz também falou sobre o lançamento do segundo filme de Bruna Surfistinha.





Em conversa com a Vogue Brasil, Deborah expressou sua empolgação: "Estou muito ansiosa, não imaginava que fosse acontecer. Os produtores queriam e todos os anos vinha esse convite pra mim, mas não pensava. Achava que já tinha feito um grande filme e que fomos muito felizes com tudo o que propomos a fazer no 1 e que não valia arriscar o 2"

Deborah, conhecida por suas escolhas ousadas no vestuário, falou sobre sua conexão com a moda e compartilhou detalhes sobre uma novidade que agitou a internet na última semana: o anúncio de 'Bruna Surfistinha 2'.



"Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas", escreveu a atriz em uma publicação recente.