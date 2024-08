Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo diz que Graciele era receosa com gravidez

Zezé Di Camargo revelou que Graciele Lacerda tinha receio de engravidar do primeiro filho do casal . O cantor explicou que foi ele quem a convenceu de tentar engravidar.

Em entrevista ao Sabadou com Virginia Fonseca, o artista comentou que os julgamentos foram ponto forte na decisão da noiva.

"No começo da nossa relação ela não queria (ser mãe) porque iriam pensar que ela estava querendo dar o golpe da barriga. Quem convenceu fui eu", disse ele.

"Disse para ela pensar bem porque a família dela é bem pequena e eu tenho 18 anos a mais que ela... Disse que a família dela pode acabar. Aí quem seria a pessoa que poderia estar do lado dela? Com isso, a convenci a ter um filho e agora ela está vibrando. Estamos vivendo um momento muito feliz e de estabilidade. Essa criança vai trazer alegria para a família toda", afirmou.

O cantor explicou que o processo não foi fácil, principalmente por ele ter feito uma vasectomia após os três filhos mais velhos. "A gente estava tentando já há algum tempo. Na verdade, sou vasectomizado há 12 anos, então encontro um pouco de dificuldades para tirar os espermatozoides. Tem que ser por punção", contou.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam espera do primeiro filho

Zezé Di Camargo parece ter deixado escapar o sexo do bebê que espera com Graciele Lacerda. O casal está esperando o primeiro filho juntos.

Em um vídeo, os dois apareceram mostrando os presentes recebidos para a criança e o cantor se referiu a ela algumas vezes no feminino. Na gravação, a influenciadora roupinhas de time de futebol.

"Se põe nela um dia a roupa do São Paulo e no outro, a roupa do Flamengo", disse ele, sendo repreendido pela esposa. "Ou nela, ou nele, né?".

