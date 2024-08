Reprodução/Instagram Deixou escapar? Zezé Di Camargo revela sexo do primeiro filho com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo parece ter deixado escapar o sexo do bebê que espera com Graciele Lacerda . O casal está esperando o primeiro filho juntos.

Em um vídeo, os dois apareceram mostrando os presentes recebidos para a criança e o cantor se referiu a ela algumas vezes no feminino. Na gravação, a influenciadora roupinhas de time de futebol.

"Se põe nela um dia a roupa do São Paulo e no outro, a roupa do Flamengo", disse ele, sendo repreendido pela esposa. "Ou nela, ou nele, né?".

O artista voltou a dizer: "Qual que ela gosta mais", e acabou se corrigindo: "Ou ele gosta mais...".

Vale lembrar que Graciele Lacerda vai entrar no quarto mês de gestação do primeiro filho. O casal assumiu o relacionamento em 2014 e já sonhavam em formar a própria família.

A luta de Graciele Lacerda para engravidar

A influenciadora ficou quatro anos tentando engravidar . Em 2020, iniciou o tratamento para ter o filho com o cantor, que é vazectomizado. Ele já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do casamento com Zilu Camargo.

Graciele sempre dividiu com os seguidores a luta para gerar o bebê por meio de uma Fertilização In Vitro (FIV).

Vale lembrar que a vasectomia em homens é reversível, mas Zezé não o fez. Neste caso, ele precisou fazer um procedimento diverso da FIV comum, que utiliza a ejaculação estimulada para a coleta do sêmen.

Igor Camargo fala de decisão da Justiça favorável a Graciele Lacerda em briga familiar Reprodução/Divulgação Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo votando nas eleições Reprodução/Instagram - 02.10.2022 Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda no luxuoso Faena Hotel Buenos Aires Reprodução/Instagram Graciele Lacerda e Zezé di Camargo em avião que partia para Miami, onde o cantor fará uma apresentação de Réveillon. Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial 31.12.2022 Graciele Lacerda revela motivo de não casar com Zezé Di Caargo Foto: Reprodução/Instagram Graciele Lacerda Divulgação Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo comentaram entrada de Wanessa Camargo no 'BBB 24' Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Zezé passou o Natal com Graciele Lacerda Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão processando uma página no Instagram Reprodução/Instagram Marca suspende parceria com Graciele Lacerda em meio à briga com filhos de Zezé Di Camargo Divulgação Graciele Lacerda quebra silêncio sobre criação de perfil fake Reprodução/Instagram Zezé e Graciele revelam data do casório Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e noiva, Graciele Lacerda Reprodução/Instagram Graciele Lacerda Divulgação





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp