Reprodução/Instagram De biquíni, Kéfera ostenta corpo em passeio de lancha em Brasília

Kéfera desembarcou em Brasília com os amigos e curtiu um passeio de lancha no sábado (3). Com um biquíni micro, a influenciadora exibiu o corpo e chamou a atenção.

Nos Stories do Instagram, ela abriu um álbum de fotos mostrando o passeio e pegando os amigos de surpresa com o shape sarado.

Nas imagens, Kéfera apareceu renovando o bronzeado, dançando e cantando.

Alguns amigos da influenciadora ainda rasgaram elogios para o corpo trincado e o bumbum volumoso. "Uma bunda é uma bunda, né?", escreveu um deles.

Kéfera Buchmann choca ao mostrar antes e depois de musculação

Recentemente, Kéfera mostrou o antes e depois do seu treino de perna após iniciar uma rotina intensa de musculação.

"Eu tinha muita celulite na coxa. Malhei, agachei, tonifiquei e olha só o que aconteceu. Eu tinha muita celulite na coxa. Ainda tenho, mas bem menos em relação a essa primeira foto de abril do ano passado. Vocês entenderam porque sou apaixonada por musculação?”, justificou.

A influenciadora chamou a atenção com o shape sarado Reprodução/Instagram Com um biquíni micro, a influenciadora exibiu o corpo e chamou a atenção Reprodução/Instagram Kéfera apareceu renovando o bronzeado, dançando e cantando Reprodução/Instagram Kéfera desembarcou em Brasília com os amigos e curtiu um passeio de lancha Reprodução/Instagram Kéfera abriu um álbum de fotos mostrando o passeio Reprodução/Instagram Kéfera pegou os amigos de surpresa com o shape sarado Reprodução/Instagram





