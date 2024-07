Reprodução/Instagram Kéfera mostra transformação radical do bumbum após treinos

A influenciadora Kéfera Buchmann impressionou nesta quarta-feira (10) ao compartilhar fotos de antes e depois da rotina intensa de treinos, mostrando que o bumbum sofreu uma mudança radical no aspecto visual.



Através do Instagram, a atriz foi questionada se a região dos glúteos poderia ser modificada com treinos para ganhar volume.

"Você tem umas fotinhos do seu popô antes de começar a malhar firme? Queria entender se as desprovidas, como eu, tem chance mesmo de ter um popô desse aí só com musculação", escreveu uma seguidora.

Como resposta, Kéfera mostrou uma foto de abril de 2023, em que os glúteos aparecem como menos volume e pouca definição. Em comparação, ela também exibiu uma foto recente, em que a região está tonificada e mais volumosa.

As imagens comparadas dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns internautas sugeriram que a influenciadora estaria fazendo uso de anabolizantes. "Muito suco", comentou uma usuária do Instagram. "Mudou muito, mas pela voz dela ela aplicou uns venenos também", insinuou outra.

"Ela tinha que ter tirado a foto na mesma pose/ângulo e na mesma peça de roupa também", avaliou uma terceira internauta.

