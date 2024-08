Reprodução/Instagram Nasi e Roger Moreira





Nasi , o vocalista da banda Ira!, fez uma ameaça direta a Roger Moreira , do Ultraje a Rigor. A provocação veio de forma indireta, lembrando um incidente envolvendo Edgar Scandurra, também do Ira!, que teve um desentendimento com Roger.





Quando perguntado sobre músicos de sua geração que atualmente apoiam a extrema-direita, Nasi respondeu: "Esses idiotas, esses 'minions', ficam assim: 'Vai fazer disco. Você não faz mais nada há muito tempo'. Oi? Olha a minha agenda de shows! Eu procuro não falar de outras pessoas", declarou em entrevista ao Futeboteco.

O cantor então mencionou uma discussão recente entre o guitarrista do Ira! e Roger. "Outro dia um deles se meteu com o Edgar, teve uma polêmica aí. Não vou citar nomes. Aí acabou tudo no papo mesmo, o Edgar falou: 'Não é bem assim'. Eu procuro não falar, porque eu quebro a cara". Edgar Scandurra havia criticado Roger Moreira e recebeu ofensas do vocalista do Ultraje a Rigor.

Ainda sem nomear diretamente, Nasi revelou que bloqueou a mesma pessoa que ofendeu Edgar e fez ameaças. "Ele foi bloqueado no Instagram. Fez uma gracinha que eu não gostei. Não se meta comigo. Porque o Edgar é educado, eu não sou. Eu sou até a página dois. Eu quebro a sua cara. Estou falando ao vivo. Eu quebro a sua cara, e é muito fácil quebrar a sua cara, viu? Porque você ainda faz shows, abre shows por aí. Eu quebro bem quebrado, viu? Aliás, voltei a lutar boxe".