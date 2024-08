Pedro Garcia Após polêmica, Maiara cita Marília Mendonça: 'Cada um faz do jeito que achar melhor'

Maiara citou a polêmica envolvendo a homenagem a Marília Mendonça em um show em Nerópolis, Goiás. A dupla Maiara e Maraisa foi alvo de críticas por não participar do tributo em homenagem à cantora e amiga.

Em cima do palco, a cantora alfinetou aqueles que criticaram a postura delas com a apresentação.

"O recado que quero deixar aqui hoje: todos os dias que você colocar um CD, DVD ou música da Marília, cada um faz a homenagem do jeito que achar melhor, cada um tem um jeito de reverenciá-la. Quem sempre melhor homenageia a Marília é o povo", disse ela.





Família de Marília Mendonça provoca polêmica com Maiara e Maraisa

Com a confirmação do line-up do 'This Is Marília Mendonça', internautas notaram que o irmão de Marília, João Gustavo, e até a mãe dela, Dona Ruth, haviam deixado de seguir o perfil das cantoras nas redes sociais.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, o cantor afirmou: "Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só".

