Foto: AFP via Getty Images Flavia Saraiva com o curativa durante às disputas por equipes na ginástica

A ginasta brasileira Flavia Saraiva, de 24 anos, conquistou nas Olimpíadas de Paris de 2024 a medalha de bronze na disputa por equipes. Entretanto, a atleta acabou levando para casa mais do que o pódio olímpico e uma cicatriz no supercílio: ela conquistou o coração dos internautas.



Flavinha foi eleita como a "Miss Simpatia" das Olimpíadas de Paris 2024 pela web. Os internautas a elegeram após a atleta demostrar todo o seu carisma durante suas apresentações.

Na última terça-feira (30), a ginasta brasileira sofreu uma queda durante o aquecimento nas barras assimétricas, resultando em um olho direito inchado e um corte profundo no supercílio. Desde então, ela passou a usar um curativo na sobrancelha, e sua expressão determinada rapidamente ganhou destaque na internet.

Apesar das quedas que continuaram a persegui-la, inclusive na final do individual geral na quinta-feira (1º), a ginasta não desistiu e se tornou um símbolo de perseverança e coragem. Nas redes sociais, não faltaram comparações dela com animais ferozes e heróis de desenhos animados, mostrando o quanto sua determinação inspirou o público.

"É minha 1ª final de individual geral numa olimpíada! Ai, até derrubei minha água. Sei que nao foi minha melhor competição. Mas to feliz em conquistar minha 1ª medalha olimpica, mesmo com supercílio aberto e olho roxo."



Flávia Saraiva é ÚNICA. #Paris2024 pic.twitter.com/Y3ZnTtkpw1 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 1, 2024





A Flavinha tava fazendo a posição "tomando sol na laje", um clássico brasileiro!





Flavinha: juro eu falei “eu vou brilhar hoje 🤩 que trave que eu fiz 👏🏻👏🏻 me aguarda solo 🫵🏻 eu vou brilhar!!” E ele me aguardou mesmo 🥲



KKKKKKKKKKKKKKK AI VSF ELA RINDO DA PRÓPRIA DESGRAÇA

pic.twitter.com/KaXTB8BKJa — Viúva Daher. (@badviuv) August 1, 2024





Serviu CUNT, humor e piadas.









Brazilian gymnastics athlete - Flavinha



Brazilian gymnastics athlete - Flavinha

Versão com fundo escuro q amei também♥️🇧🇷

Essas não foram as primeiras Olimpíadas de Flavinha. Em 2016, no Rio de Janeiro, com apenas 15 anos, ela já se destacava pelo carisma e talento, e fotos dela ao lado das atletas de vôlei viralizaram devido à sua baixa estatura de 1,36 m.

Em Tóquio-2020, a ginasta também marcou presença, encantando a todos com sua simpatia. Embora não tenha se classificado para as outras finais da ginástica artística em Paris, Flavinha continua na cidade com sua equipe, mostrando o espírito de companheirismo e resiliência.

