Instagram Bia Souza foi a primeira atleta brasileira a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024

A judoca Beatriz Souza , de 26 anos, conquistou nesta sexta-feira (2) a primeira medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Após a vitória, a atleta compartilhou com seus seguidores um unboxing da caixa que os atletas recebem junto com a medalha. Ao descobrir o conteúdo, a brasileira revelou o que pretende fazer com o presente da organização do evento.

A Confederação Brasileira de Judô fez uma publicação nas redes sociais destacando o momento: "Mistério revelado! Nossa campeã olímpica, Beatriz Souza, fez o unboxing que o Brasil estava esperando da caixinha que os medalhistas de Paris 2024 estão recebendo! Negócio bonito, né?!".

Ao abrir a caixinha, Beatriz se mostrou encantada: "Que lindo, um belo quadro", disse ao exibir a ilustração de Paris que vinha dentro da embalagem dourada. Questionada sobre onde colocaria o quadro, ela respondeu com bom humor: "Na porta de casa (risos)".

Veja o vídeo





Nos comentários, fãs e seguidores parabenizaram a atleta pela conquista. Um dos comentários dizia: "Obrigado por tudo que faz pelo judô !! E por matar a curiosidade do que era essa caixa (risos)!". Outro seguidor destacou a humildade da judoca: "Que humildade! Merecido demais. Estamos muito felizes pelo judô brasileiro".

Outras mensagens exaltaram o orgulho pela atleta: "Bia maravilhosa!!!! Que orgulho de você", escreveu um seguidor.

