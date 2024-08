Reprodução/Instagram De maiô cavadíssimo, Gracyanne Barbosa toma banho de mangueira e impressona

Gracyanne Barbosa chamou a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo tomando banho de mangueira curtindo o sol desta sexta-feira (2).

A musa fitness posou com um maiô rosa cavadíssimo enquanto aproveitava o banho e uma música.

"Se eu boto o pé na muvuca, eu não volto mais nunca", diz a letra da música e a legenda da publicação.

Os admiradores fizeram questão de comentar: "Se tiver defeito, vai ser nas tripas, né diva?", brincou uma; "Escultura perfeita", disparou outra; "Um fenômeno de mulher", declarou uma terceira.

Gracyanne Barbosa abre plataforma de conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa anunciou a entrada nas plataformas de conteúdo adulto . A influenciadora está cobrando alto para os assinantes que desejam ter acesso às fotos e vídeos.

A ex-esposa de Belo cobra um valor de R$ 69,90 mensais. O preço é considerado acima da média diante dos outros criadores de conteúdo.

Gracyanne Barbosa posa com lingerie fio-dental Reprodução Instagram - 15.5.2024 Influencer fitness fez ensaio de fotos com roupas íntimas Reprodução Instagram - 15.5.2024 Gracyanne Barbosa está solteira Reprodução Instagram - 15.5.2024 De lingerie, Gracyanne posa para fotos Reprodução Instagram - 15.5.2024





