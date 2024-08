Instagram/Iaponã - 02.08.2024 Juliette posa de biquíni-fio-dental com namorado em Fernando de Norornha

A campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire , exibiu o corpão em novas fotos publicadas em seu Instagram nesta sexta-feira (2). A influenciadora digital compartilhou os registros que fez em sua viagem a Fernando de Noronha com o namorado, o influenciador fitness Kaique Cerveny .



Na legenda da foto, a ex-BBB escreve : "Apaixonada por cada pedacinho desse lugar". Nas fotos, é possível ver Juliette aproveitando a praia com um biquíni fio-dental cor creme, com a parte de cima simulando as ranhuras de uma concha.

Os seguidores elogiaram a beleza de Juliette nos comentários. Uma seguidora escreveu: "Maravilhosa e ela ! Simplesmente ela ! Um ótimo fim de semana iluminado e abençoado por Deus e Nossa Senhora cubra e proteja de todo o mal desse mundo! Te amo muito saudades imensas!"

Outras duas afirmaram: "A SEREIA MAIS BELA QUE NORONHA JÁ VIU" e "A sereia mais linda e encantadora do mundo". Outros acrescentaram: "Perfeita", "Espetáculo", "Deusa" e "Belíssima".

