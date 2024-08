Reprodução: Instagram Beyoncé e Simone Biles

A cantora Beyoncé homenageou a ginasta Simone Biles na última quinta-feira (1) em um vídeo especial sobre a trajetória da campeã olímpica. Para a NBC, emissora americana, a dona do hit "Texas Hold'Em" deu algumas palavras sobre a grande vitoriosa da final individual geral de ginástica artística, que ganhou sua medalha de ouro após uma competição acirrada com a brasileira Rebeca Andrade.



"Vamos falar sobre poder porque, realmente, é disso que se trata essa história. Poder físico, sua beleza, sua maravilha, a maneira como ele nunca para de surpreender", iniciou a artista ao narrar o talento da ginasta.

🚨 BEYONCÉ NARRANDO O VÍDEO SOBRE A SIMONE BILES. 🇺🇸



"Vamos falar sobre poder, porque é realmente disso que se trata essa história." pic.twitter.com/GHcxUVSE0n — Beyoncé Brasil 𐚁 (@beyoncebrasil) August 1, 2024

"Então há o poder espiritual, o tipo que realmente importa. O poder que você não pode ver, apenas sentir. O poder que você precisa naqueles momentos em que a vida dá uma guinada", frisou Beyoncé. "E, claro, poder duradouro. Apenas alguns poucos sabem como é chegar ao topo e permanecer lá e, de alguma forma, continuar melhorando", avaliou.

"Simone Biles me inspira, e tenho certeza de que ela inspira você também. Tanta confiança em sua força, tanta beleza em seu poder, uma grande lição em sua história. Brilhantismo, não vem fácil. O ouro pode ser uma jornada infernal, e a maior de todos os tempos está disposta a colocar esse título em jogo toda vez que ela entra lá. Dê o seu melhor tiro, mundo. Ela está pronta para você", concluiu ela no comercial que foi exibido momentos antes da tranmissão da final da competição individual de ginástica.

