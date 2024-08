Reprodução Time dos Estados Unidos de ginástica artística nas Olimpíadas de 2024

A Globo anunciou na última quinta-feira (1º) a programação de agosto após o fim das Olimpíadas de Paris 2024 . A emissora promete trazer uma série de novidades na grade, incluindo o aguardado encerramento dos Jogos Olímpicos e a reta final de competições importantes no mundo do futebol.

Além disso, a emissora contará com um novo reality show de confinamento e musical. Programas tradicionais da casa, como "Caldeirão com Mion" e "Domingão com Huck" também contarão com novidades, com novas temporadas de quadros icônicos, como a "Batalha de Lipsync".

Veja o que esperar da emissora neste mês de agosto e as datas de lançamento de cada uma das atrações:



Capital Moto Week 2024 - 04.08.2024 Globo Oitavas e Quartas de final da Copa do Brasil - 07.04.2024 e 28.08.2024 TV Globo Quadro do 'Caldeirão com Mion", "Arte que Transforma" - 10.04.2024 TV Globo Encerramento das Olimpíadas de Paris de 2024 - 11.08.2024 TV Globo Estreia do reality musical "Estrela da Casa" - 13.08.2024 TV Globo Oitavas de final da Libertadores - 14.08.2024 TV Globo Quadro do "Domingão com Huck", "Acreditem em quem quiser" - 18.08.2024 TV Globo Quadro do "Domingão com Huck", "Batalha de Lipsync" - 18.08.2024 TV Globo Etapa Barretos do "Circuito Sertanejo" - 25.08.2024 TV Globo Quartas de final do Brasileirão Feminino - 25.08.2024 TV Globo Estreia de "Cabocla: edição especial" - 26.08.2024 TV Globo





