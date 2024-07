Reprodução/Instagram/Randes Filho Henrique e Juliano se pronunciam por ausência em show em tributo à Marília Mendonça

Nesta quarta-feira (31), a equipe de Henrique e Juliano se pronunciou sobre a ausência dos cantores no show em tributo à Marília Mendonça . O line-up dos artistas virou polêmica com a família da cantora.

A dupla afirmou que não regravaria qualquer música já entregue pela artista.

"A dupla sempre deixou claro que jamais regravaria qualquer música, com a participação da Marília. [Elas] Prezam por manter a história original. Quanto à homenagem, entendem terem feito todas as possíveis em vida, e isso é o que realmente importa", disseram em nota ao Hugo Gloss.

Em abril, os dois já haviam comentado a recusa do convite. "Não iremos regravar nenhuma música que gravamos com a Marília. Não vamos apagar a história, nem substituí-la. Eu respeito cada linha do que foi escrito por ela quando ela esteve aqui. Cada página de da história que vivemos", disse Henrique para o Portal Leo Dias.

Vale lembrar que Henrique e Juliano eram amigos próximos de Marília e juntos eles fizeram a parceria de sucesso, 'A Flor e o Beija-Flor', gravada em 2016. Os irmãos também estão no álbum póstumo da artista, o 'Decretos Reais'.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp