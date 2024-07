Reprodução Instagram Hailey Merkt

Morreu na última sexta-feira (26), aos 31 anos, a modelo Hailey Merkt , vítima de câncer. O anúncio de sua morte ocorreu nesta quarta-feira (31), por meio de um comunicado publicado nas redes sociais. Ela, que se destacou no reality "The Bachelor", lutava contra uma leucemia há cerca de um ano.





"É com o coração partido que compartilhamos que nossa amada Hailey faleceu após uma luta corajosa por sua vida. Hailey enfrentou essa jornada com força, graça e altruísmo inimagináveis", inicia a publicação.





"Sua determinação, coragem e vontade de viver superaram todos os prazos que os médicos lhe deram, e ela optou por passar seus momentos finais cercada por entes queridos e fazendo o que mais amava, sem arrependimentos", acrescenta a nota de falecimento.





A postagem ainda destaca as qualidades da modelo, conhecida pelo bom humor e jeito autêntico de lidar com as pessoas que a cercavam. "Ela será para sempre lembrada como tudo menos chata, sempre histericamente engraçada e como alguém que viveu plenamente o momento presente. Hailey abraçou a vida com um entusiasmo incomparável; seu lindo espírito tocou inúmeras vidas".





"Hailey fará muita falta para todos que a conheceram. Sua risada, seu amor e seu espírito vibrante deixaram uma marca inegável em nossos corações. Enquanto lamentamos a sua perda, encontramos conforto em saber que o seu espírito viverá em todas as vidas que ela tocou. Descanse em paz, Hailey", finalizou.





Como ficou famosa?

Hailey se tornou conhecida na mídia televisiva por ter participado do reality show "The Bachelor", competição na qual tentou conquistar o amor de Nick Viall, apresentador de TV. Durante a passagem no reality, ela foi vencida por outra participante: Vanessa Grimaldi.

