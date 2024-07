Twitter/X Perfil do Flamengo em inglês

Nesta terça-feira (30), o Brasil conseguiu pela primeira vez na história a medalha de bronze na disputa por equipes da ginástica nas Olimpíadas de Paris de 2024. Entretanto, uma comemoração chamou atenção dos torcedores: a do perfil do X, antigo Twitter, Flamengo, time de quatro das cinco competidoras.

O time brasileiro, composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorraine Oliveira, conquistou a medalha de bronze na final por equipes. Delas, apenas Júlia não faz parte do rubro-negro.

Na publicação do perfil em inglês do Flamengo, Júlia é cortada da foto, aparecendo apenas as colegas de time. Na legenda, está escrito: "From Flamengo to the World! Congrats girls" ("Do Flamengo para o mundo. Parabéns meninas").

From Flamengo to the World! Congrats girls 🥉 pic.twitter.com/awjctKTLiL — Flamengo (@Flamengo_en) July 30, 2024

A comemoração não pegou bem para o time, que foi criticado por ter cortado a atleta em um momento de comemoração pelo feito inédito. Um seguidor escreveu: "Tá brincando que cortaram uma menina da foto". Outro acrescenta: "Vocês são patéticos de cortar uma integrante enquanto a vitória foi em equipe, e cada décimo contava. Melhorem".

Um seguidor deixa uma sugestão: "Poderia ser 'Parabéns meninas, é o Brasil no pódio' e deixar a Júlia na foto…enfim". Um quarto defende a presença de Júlia na foto: "NÃO CORTEM A JÚLIA!!!!! ELAS SÃO UMA SÓ, UMA LUTA POR TODAS, AS 4 NÃO CONSEGUIRAM SOZINHAS, RECONHECEM A JÚLIA".

só pra lembar, sem a Julia nenhuma atleta do Flamengo teria medalha hoje. atitude de time pequeno! pic.twitter.com/sagRxHfL34 — andré (@andrealvim) July 30, 2024





