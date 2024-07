Reprodução/Instagram Ana Paula Arósio

A atriz Ana Paula Arósio, conhecida por seu trabalho em novelas e minisséries da Rede Globo, como "Hilda Furacão", "Terra Nostra" e "Esperança", está de volta ao cenário público para estrelar a maior campanha já realizada pela marca Bwell.

A atriz decidiu se afastar da televisão em 2010, buscando uma vida mais tranquila e próxima à natureza. Desde então, suas aparições têm sido esporádicas, principalmente no cinema, tornando cada retorno um evento muito aguardado pelo público.

“A gente procurou mostrar que uma vida equilibrada e saudável é feita de pequenas escolhas diárias, individuais e únicas. Ana Paula é a representação disso. Suas escolhas sempre foram pautadas em um olhar muito próprio e voltado para sua saúde integral. A atriz é uma figura extremamente querida dos brasileiros, simboliza a opção por um estilo de vida leve, mais saudável e alinhado aos valores em que ela acredita”, diz Lah Nascimento, gerente de comunicação e branding de Marcas Próprias da RD Saúde.

No vídeo da campanha, que pode ser visto online, Ana Paula aparece em situações cotidianas que destacam seu estilo de vida saudável e equilibrado. “A Bwell tem tudo a ver comigo, com a minha história e com as minhas escolhas. Eu sempre priorizei minha saúde e meu bem-estar e escolhi estar bem. E Bwell é a marca que mais materializou essa minha visão. É como se meu estilo de vida agora tivesse um nome", afirma a atriz.

Desenvolvida pela McCann Health Brasil, a nova campanha de Bwell foi planejada ao longo de seis meses por uma equipe de 22 pessoas. “É uma comunicação ampla e integrada com uma garota-propaganda que conversa com os mais diversos públicos e que de fato pode transmitir com autenticidade a mensagem do ‘Escolha o Lado Bwell da Vida’”, afirma Carolina Gonçalves, Consumer Business Director da McCann Health Brasil.