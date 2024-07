Reprodução Thaísa, do vôlei, impressiona pela aparência e web compara antes e depois

A jogadora de vôlei Thaisa Daher vem sendo destaque da Olimpíada de Paris 2024 nas redes sociais. Além de ser uma das principais veteranas do time brasileiro, a atleta impressiona os telespectadores devido à aparência física. Desde que estreou na Seleção, há mais de 15 anos, ela realizou diversos procedimentos estéticos.



Nas redes sociais, o novo visual da jogadora é um dos principais assuntos relacionados ao time de vôlei feminino. Para os internautas, a mudança foi positiva e virou motivo de memes.

No X, antigo Twitter, usuários compararam a participação de Thaisa na Olimpíada de Pequim (2008) com a edição atual de Paris. "O bom é que a nova atriz que faz a Thaisa continua com os dois principais elementos dela, o talento e o ódio", comentou um usuário após a partida da Seleção contra o time do Quênia.

"Abençoada seja a harmonização facial bem feita", adicionou outra. "Além de muito alta ela é linda. Poucas pessoas deram certo com procedimentos, ela foi uma delas", elogiou uma terceira.

Quais procedimentos Thaisa Daher fez?

A mudança facial da brasileira aconteceu progressivamente com o passar dos anos. Ao todo, ela já passou por harmonizações faciais, rinoplastia, colocou implante de silicone nos seios e realizou o procedimento de botox.

Em 2013, logo após garantir o segundo ouro olímpico, Thaisa passou pela rinoplastia. Em entrevista ao Globo Esporte, a atleta confessou que a região do rosto a incomodava a ponto de não querer assistir aos próprios jogos.



"Mudei meu nariz. Era uma coisa que me incomodava muito, não assistia aos jogos porque parte do jogo era de lado e eu não queria ver. Eu achava ridículo, me incomodava demais", disse, em 2014.

Desde então, Thaisa vem falando abertamente sobre a mudança física e garante que está feliz com a atual aparência.

"Eu sou muito feliz com todas as mudanças que eu tive. Trabalhei muito para ficar assim maravilhosa! Não tenho problema. Fiz harmonização facial, dei aquela arrebitada no nariz, coloquei um queixinho. Tô feliz, fiz da forma mais delicada possível para não ficar exagerado", declarou nas redes sociais.



Veja o antes e depois de Thaisa Daher: