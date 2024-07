Instagram/Ricardo Bufolin/CBG Anitta vibra por Rebeca Andrade

Anitta apareceu nas redes sociais neste domingo (28) para comemorar a apresentação de Rebeca Andrade, que usou a música da cantora, "Movimento da Sanfoninha", durante os Jogos de Paris.



Uma das ginastas mais esperadas nas Olimpíadas 2024, Rebeca deu um show de perfomance ao som do hit da artista carioca, lançado em 2014, e conseguiu conquistar a classificação no solo.



A "Girl From Rio" vibrou ao ver que a atleta escolheu sua música. "Vai c*ralho! É isso!", disse Anitta, enquanto filmava sua televisão. O solo começa com "End of time", de Beyoncé, e termina com o funk da brasileira.

"Produzi essa música mais de 10 anos atrás com meu amigo DJ Pimpa e colocamos minha prima para fazer umas vozes. Até hoje a música toca como um sucesso atual. Bom demais", escreveu a cantora no Instagram.

Assista:

















Paris 2024

Composta por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorraine Barbosa, a equipe de ginástica artística do Brasil fez uma perfomance de gala nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na tarde deste domingo (29).

Após passarem pelos quatro aparelhos (salto, assimétricas, trave e solo), as ginastas brasileiras se classificaram para a final por equipes, com a quarta colocação, e conquistaram também seis finais individuais.

Rebeca Andrade liderou o quinteto brasileiro e garantiu vaga nas finais do individual geral, salto, trave e solo. Com cinco finais, a campeã olímpica e mundial ficou fora apenas da decisão das barras assimétricas, e por muito pouco.

