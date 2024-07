Reprodução/Instagram De maiô cavado, Mariana Goldfarb toma ducha em praia no Rio

Mariana Goldfarb compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais nesta quinta-feira (25) e roubou a cena . A influenciadora mostrou um dia nas praias do Rio de Janeiro e recebeu elogios.

Para aproveitar o dia de sol, a morena apostou em um maiô branco bem cavado e ainda curtiu um banho de ducha.

"É urgente viver encantado. Eu não sei segurar postagem. Não tem essa de horário ou de esperar, se eu tô com foto que gosto quero soltar logo, ainda mais se tratando do meu Rio", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e comentaram o post. "Lindíssima!", disse uma; "Gata e estilosa", declarou outra; "Se amostre mesmo maravilhosa", disparou uma terceira.

Mariana Goldfarb compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais Reprodução/Instagram A morena apostou em um maiô branco bem cavado Reprodução/Instagram A influenciadora mostrou um dia nas praias do Rio de Janeiro e recebeu elogios Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp