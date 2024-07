Reprodução Influenciadora é alvo de agressão após divulgar 'jogo do Tigrinho'; entenda

A influenciadora Manuella Ribeiro se manifestou nesta segunda-feira (29) para relatar um episódio de agressão. Segundo a jovem, seguidores a cercaram no último final de semana, em uma festa, para cobrar o dinheiro que eles teriam apostado no 'jogo do Tigrinho', cassino online divulgado por ela através das redes sociais.

No Instagram, Manuella apontou que um grupo de homens foi cobrar ela referente ao dinheiro apostado. "Eles depositaram dinheiro para jogar. Depositaram de R$ 30 a R$ 60, não tiveram ganho e foram cobrar de mim. Eles não foram até à minha casa, foram próximo da minha casa, umas três, quatro quadras acima", detalhou.

A influenciadora publicou um vídeo em que é possível ver um homem chutando a porta do carro que conduzia ela. Além dele, outras pessoas parecem estar revoltadas com Manuella.

Em defesa, ela apontou que o dinheiro apostado é de responsabilidade dos apostadores. "Eles foram até a adega que eu estava e pediram o dinheiro do Pix [dos depósitos] de volta. Só que eu não obriguei ninguém a jogar. Assumam as responsabilidades, é uma responsabilidade sua. Você tem que saber que pode perder ou ganhar mais dinheiro".

Após ser pressionada a reembolsar os supostos seguidores, Manuella reforçou que não devolverá o dinheiro das apostas. "Não devolvi nenhum real e nem vou devolver, fiquem cientes disso. Depositou porque quis, se eu divulguei a plataforma é porque eu trabalho para isso. Mas, dinheiro de volta não vão ter, amor, porque eu não vou dar".

No Instagram, Manuella Ribeiro soma mais de 300 mil seguidores. A jovem é uma mulher trans, que além do conteúdo nas plataformas convencionais, também produz conteúdo sensual para sites adultos.

Jogo do Tigrinho

Conhecido popularmente no Brasil como jogo do Tigrinho, o Fortune Tiger é um jogo de azar online envolvido em diversas polêmicas de golpes e investigações policiais.

Do estilo caça-níquel, o game de cassino online promete retornos em dinheiro que impressionam os internautas. Vale ressaltar que a prática vai contra a Lei de Contravenções Penais e é considerada ilegal no Brasil.