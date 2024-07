Reprodução Ex-BBB Flay relata abuso sexual na infância: 'Escondi a vida inteira'

A cantora e ex-BBB Flayslane expôs ter sido vítima de abuso sexual na infância. O relato aconteceu durante a participação em um podcast, em que a influenciadora apontou ter escondido o caso a vida inteira.

Durante entrevista para o Gringa Cast, Flay confessou que sempre se afastava quando o tema entrava em pauta em uma roda de conversa, inclusive, no Big Brother Brasil.

"Quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada, isso é algo que eu escondi a minha vida inteira. Quando eu consegui falar, falei em forma de música, que soltei no ano passado. É só assim consegui falar sobre, até no BBB, quando tinha esses assuntos, eu sempre fugia. Isso foi a coisa mais difícil que eu tive que perdoar na minha vida", declarou a artista.

Campeã do The Masked Singer Brasil, Flay também detalhou o processo de perdão. "Agora, recentemente, eu falei: 'Como vou perdoar uma pessoa que me machucou, que abusou uma menina? Como vou conseguir ter esse nível de maturidade, de nobreza no coração para perdoar uma situação dessa?'. Eu aprendi que a gente não perdoa o outro pelo mérito dele, perdoamos pela graça de Deus em nossa vida e para nos libertamos mesmo".

A música que a cantora citou durante a entrevista é "Eu Era Só Uma Menina", cujos trechos detalham as marcas do abuso. "Horas que eu passei chorando. Anos que tirou de mim. Tão ingênua em tuas mãos. Cicatriz que deixou em mim. Me tocou quando eu disse não e me culpou no fim. Não tinha forças. Não acredito no amor. Confiei tudo. Me machucou".