Apesar de ostentar uma vida luxuosa nas redes sociais, o campeão do "Big Brother Brasil 24" ainda não teria quitado as dívidas. Davi Brito, que se tornou o novo milionário ao ganhar o prêmio de R$ 2,9 milhões, após o fim do reality show da Globo, estaria com débitos que chegam a quase R$ 15 mil. A informação foi divulgada pelo jornal Extra, neste domingo (28).



Na última semana, o baiano compartilhou com os fãs a nova aquisição financeira: um carro de luxo, avaliado em quase R$ 500 mil. Nesta semana, o ex-BBB mostrou mais uma compra luxuosa: uma Hilux SW4 2024, segundo veículo avaliado em cerca de R$ 380 mil para sua garagem.

Além disso, Davi já teria a própria mansão e investiu em casas para alugar. O imóvel está localizado em Barra do Jacuípe, no Condomínio Parque das Arvores, na Bahia. O empreendimento tem diárias que chegam a R$ 18 mil no Ano Novo.

Mesmo levando uma vida luxuosa, com passeios de jet ski e com aquisições milionárias, o Extra afirmou que o ex-motorista de aplicativo tem pendências bancárias que giram em torno de R$ 10.400, sendo de financiamentos, falta de pagamentos de cartão de crédito e adiantamento de contas.

Ainda de acordo com o jornal, o campeão do BBB 24 possui dívidas com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.004. A menor dívida dele seria com uma financeira, no valor de R$ 73. Segundo o site, a pendência mais antiga, de 2021, é de R$ 3.245, que seria de um financiamento cedido a uma empresa de cobrança.

