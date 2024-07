Reprodução/Instagram Justin Acee e Bruce Willis





O ator norte-americano Bruce Willis, de 69 anos, surgiu em uma foto rara ao lado do genro, o músico Justin Acee. O clique foi tirado por Tallulah Willis, filha do artista com Demi Moore, e compartilhado nas redes sociais neste final de semana.

No registro, o astro aparece ao lado do novo namorado da jovem. "Essa foto é a luz do sol em um dia chuvoso para mim", escreveu Tallulah na legenda da publicação.

Desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, Bruce Willis ficou afastado da mídia, além de ter dado uma pausa na carreira.

Nos comentários, os seguidores ficaram felizes em ver o novo clique do ator. "Isso fez o meu dia! Muito feliz de ver uma foto tão linda do seu pai com o seu amado", "Seu pai está em boa forma", "Ele está muito bem. Obrigada por compartilhar", disseram os fãs.

Diagnóstico

A doença de Bruce Willlis se tornou pública em março de 2022. Desde então, as aparições do ator se tornaram raras. Inicialmente, o astro de Hollywood foi diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a capacidade de se comunicar.

Um ano depois, a família do ator disse que ele recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, uma condição neurodegenerativa que afeta a linguagem e o comportamento.

Rumer Willis, filha de Bruce Willis, comoveu os fãs com uma postagem no Instagram. Ela compartilha a dor da falta do pai. Reprodução: Flipar Bruce Willis foi diagnosticado em 2022 com demência frontotemporal (DFT) e afasia, que limita severamente a capacidade de compreensão e comunicação. Reprodução: Flipar A família enfrenta a doença ao lado do ex-ator. As lembranças e momentos são constantemente compartilhados pela esposa dele, Emma Hemming. Essa foto de Bruce com Mabel, filha do casal, foi postada como homenagem no dia dos pais. Reprodução: Flipar O seriado de TV fez sucesso e foi um marco no comeco da carreira do ator . Os fãs esperavam há tempos pela chegada da série a alguma plataforma. No caso, a Hulu. Reprodução: Flipar Bruce ficou mundialmente famoso justamente neste seriado, em que interpretava um detetive ao lado da atriz Cybill Sheperd, numa mistura de comédia e policial entre 1985 e 1989. Reprodução: Flipar Emma já desabafou nas redes sociais sobre a dificuldade em cuidar do ator, que sofre de demência. Reprodução: Flipar Não estou bem, mas preciso dar o meu melhor por mim mesma e pela minha família, porque, mais uma vez, se não nos cuidarmos, não podemos cuidar de quem amamos”, disse Reprodução: Flipar Emma é casada com Bruce desde 2009. O casal tem duas filhas (Mabel Ray e Evelyn Penn). Reprodução: Flipar E, em março de 2022, Bruce Willis foi afastado das telas com o anúncio de sua família de que tinha sido diagnosticado com afasia. Reprodução: Flipar A doença evoluiu rapidamente para a demência frontotemporal (FTD), que atinge as habilidades cognitivas. A família divulgou a situação em fevereiro de 2023. Reprodução: Flipar Apesar das dificuldades, o diretor de cinema Quentin Tarantino quer a presença de Bruce Willis no seu próximo filme, provavelmente uma participação especial. Reprodução: Flipar Afinal, já nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas. Reprodução: Flipar O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prêmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doença do ator, a direção da premiação voltou atrás, compreendendo que ele estava com um sério problema. Reprodução: Flipar O tabloide britânico afirma que, segundo um produtor que não quis revelar sua identidade, Tarantino gostaria que Bruce Willis tivesse uma participação especial no filme. Reprodução: Flipar Ainda de acordo com o produtor, que preferiu não revelar sua identidade, se a família de Bruce não permitir seu retorno ao trabalho, Tarantino planeja usar trechos de filmes antigos da carreira de Willis. Reprodução: Flipar Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira. Reprodução: Flipar Bruce Willis teve um primeiro casamento com a também atriz Demi Moore, entre 1987 e 2000, tendo três filhas (Rumer, Scout e Tallulah). Reprodução: Flipar Inicialmente ator, Quentin Tarantino se tornou um diretor, roteirista e produtor de excelência e aclamado pelos críticos. Reprodução: Flipar