O estado de saúde do ator Bruce Willis piorou. O astro de Hollywood foi diagnosticado com demência frontotemporal. A família, incluindo a ex-esposa Demi moore, emitiu um comunicado em conjunto no Instagram nesta quinta-feira (16) atualizando os fãs sobre a doença de Willis.

“Desde que anunciamos o diagnóstico de Bruce, na primavera de 2022, a doença progrediu e agora nós temos um diagnóstico mais preciso: demência frontotemporal (DFT)”, avisava o comunicado.





A família de Bruce Willis lamenta que o problema para se comunicar, relatado como sintoma de afasia em 2022, seja apenas um dos sintomas que são parte da doença que o ator foi diagnosticado. Porém, os familiares dizem estar “aliviados” por finalmente ter um diagnóstico.

“DFT é uma doença cruel, que muitos de nós nunca ouvimos falar e pode acometer qualquer um”, explicava a declaração deixada pela família Willis em um site americano especializado na doença.

“Bruce sempre acreditou em usar a voz para ajudar os outros e alertar sobre problemas importantes, tanto públicos quanto privados. Nós sabemos em nossos corações que – se hoje ele pudesse – ele gostaria de chamar a atenção e a conexão do mundo com aqueles que também estão sofrendo com essa doença debilitante”, concluía o comunicado, assinado pela esposa, os cinco filhos de Bruce e a atriz Demi Moore.

