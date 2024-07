Reprodução/Instagram Iza





Grávida de seis meses, a cantora Iza, de 33 anos, apareceu nas redes sociais para compartilhar um vídeo exibindo o barrigão neste sábado (27). Ao som de "Million Dollar Baby", hit do rapper americano Tommy Richman, a artista comemorou a 27ª semana de gestação.

"27 semanas e contando", escreveu Iza, na expectativa de conhcer sua primeira filha Nala, fruto de seu antigo relacionamento com Yuri Lima, com quem terminou após a descoberta do caso de traição do jogador.

Nos comentários da publicação, os fãs da artista rasgaram elogios para ela nessa nova fase. "Meu Deus, que barriga linda. Você está deslumbrante", Mamãe poderosa! Linda, iluminada, blindada", "Maravilhosa", escreveram.

Assista:





Traição



No início deste mês, a cantora IZA anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima após um caso de traição. Em um relato publicado nas redes sociais, a artista revelou que o parceiro vinha mantendo conversas com outra mulher desde o início do relacionamento deles. Além disso, a amante teria tentado vender a infidelidade para alguns veículos midiáticos pelo valor de R$ 30 mil.

No Instagram, IZA publicou um vídeo em que conversa diretamente com os seguidores sobre o que classificou "a maior baixaria" da vida dela. Grávida do atleta, ela disse estar bem e focada na gestação de Nala.

"É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida, mas eu queria que vocês soubesse que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para Yuri, mas também, lamentavelmente, para a família dele. Eu peço desculpas, [...] eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antever porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando se eu sabia", afirma.

IZA está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento de um pouco mais de um ano com Yuri Lima. A notícia foi confirmada pela assessoria da cantora ao iG Gente. Afinal, quem é o pai do primeiro filho de IZA? Reprodução/Instagram Yuri Lima é jogador de futebol e, atualmente, faz parte do elenco do Mirassol, time que entrou em 2023. Antes disso, teve passagem pelo Santos e do Audax, de Osasco. Reprodução/Instagram Iniciou a carreira na base do Audax, além de ter passado cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. Estreou no profissional pela equipe osasquense e, em 2016, conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time. Reprodução/Instagram Além do Audax, o volante também esteve no no Santos, no Fluminense, no Cuiabá e no Juventude. Após assumir o relacionamento com IZA, o jogador ganhou mais notoriedade e já contou com a torcida da namorada na arquibancada. Reprodução/Instagram Yuri Lima e IZA assumiram o relacionamento em janeiro de 2023 e a primeira foto dos dois juntos foi postada por ele em fevereiro. "Dona de mim", legendou o jogador. Reprodução/Instagram Iza está no sexto mês da gestação. Reprodução/Instagram





