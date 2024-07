Reprodução/Instagram Carlos Alberto de Nóbrega e a filha, Maria Fernanda de Nóbrega, fruto do relacionamento do apresentador com Andrea Nóbrega

A socialite Andrea Nóbrega e a filha, Maria Fernanda de Nóbrega, ex-mulher e filha do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, estariam enfrentando problemas com a Justiça de São Paulo devido a uma dívida milionária com um banco.

Segundo informações da Veja, mãe e filha teriam o prazo de três dias para pagar o valor de R$ 499 mil ao Bradesco, decorrente de um empréstimo realizado em dezembro 2022, para ser quitado em 60 meses, com parcelas de R$ 11.837,02 - mais o acréscimo de juros de 1,36% e 17,68% ao ano e IOF.

As duas teriam pagado apenas as duas primeiras parcelas, em março e abril de 2023, e atrasado todas as ouras desde então. Sem a possibilidade de uma solução extrajudicial, o pagamento se torna um caso para a Justiça.

Carlos Alberto de Nóbrega e Andrea Nóbrega foram casados por 20 anos e estão separados desde 2016. Juntos, eles tiveram os gêmeos Maria Fernanda e João Victor. Hoje, o apresentador da Praça É Nossa, do SBT é casado com a médica Renata de Nóbrega, com quem se casou em 2018.