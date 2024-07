Reprodução/Instagram Virginia Fonseca





Virginia Fonseca, de 25 anos, surpreendeu os seguidores na última quinta-feira (26) ao revelar um novo item de sua coleção: uma bolsa de luxo avaliada em mais de R$ 150 mil. A Mini Kelly, da renomada marca HERMÈS, não estava disponível no site oficial da grife de alta costura, mas o mesmo modelo em outras cores foi encontrado em sites de revenda por até R$ 169 mil.

A influenciadora digital mencionou que essa é sua primeira bolsa mini e explicou que o acessório diferenciado na bolsa é uma joia adquirida separadamente. "Agora está super em alta usar joia em bolsa. Isso aqui é uma joia que vem na bolsa, esse é o conceito, joia na joia."

Fãs ficam chocados

Os fãs responderam ao story, mencionando que as filhas dela, Maria Alice e Maria Flor, iriam adorar brincar com a bolsa. Ela respondeu rindo: "E eu quero, tá? Que ela ache essa bolsinha, e risque de caneta. Igual ela fez com aquela bolsa da Chanel."

Nos comentários de uma postagem que mostrava o vídeo do unboxing da apresentadora, internautas reagiram: "A bolsa é uma gracinha, mas o mundo é tão injusto," comentaram. "A mulher é riquíssima," escreveram. "100 mil reais para ela é troco de pão," teorizaram.