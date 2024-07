Reprodução/Instagram Esposa de Ludmilla aponta para a barriga e fãs suspeitam de gravidez

Os fãs de Ludmilla e Brunna Gonçalves iniciaram a teoria de que a influenciadora estaria grávida do primeiro filho com a cantora. A ex-BBB apontou para a barriga em um vídeo viral e chamou a atenção.

Na gravação, a dançarina curte a música 'Embrasa', cantada pela esposa e Iza, e aponta para a barriga quando a canção diz: "Só não vou junto senão nós dois vira três".

O momento ganhou mais notoriedade pelo gesto porque Iza, que está grávida da primeira filha, faz a mesma coisa no videoclipe com Ludmilla.

Nas redes sociais, os internautas surtaram com a cena. "É isso, baby Brumilla está chegando", disparou um; "Brunna já está com uma carinha de mãe", comentou outra; "A Ludmilla fazendo a Brunna ter que ir negar a gravidez pela 499482892 vez", brincou uma terceira.

Vale lembrar que, em novembro de 2023, Ludmilla e Brunna Gonçalves visitaram uma clínica de fertilização in vitro e iniciaram o tratamento de reprodução humana. Brunna é quem vai gestar o bebê.

Brumilla cantando Embrasa do LudSession 4 na festa de aniversário surpresa da Silvana e Brunna apontando pra barriga na parte "vira três". pic.twitter.com/gUXd6sVqUx — Brumilla Moments 👩🏾‍❤️‍👩🏿 (@brumillamoments) July 26, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp