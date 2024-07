Reprodução Jennifer Aniston revelou ter recorrido a tratamento com ferlitização in vitro para engravidar

A atriz Jennifer Aniston criticou um comentário sobre mulheres sem filhos, feito pelo senador J. D. Vance, candidato a vice-presidente de Donald Trump. Em uma entrevista para a Fox News, Vance disse que mulheres que nunca deram à luz são “donas de gato infelizes com a própria vida”.

A fala do político foi um ataque à todas as mulheres, mas especialmente direcionado à atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e possível candidata à presidência nas eleições que ocorrem em novembro.

“Eu realmente não posso acreditar que isso veio de um potencial vice-presidente dos Estados Unidos”, escreveu a atriz em uma publicação de quarta-feira (24). “Tudo o que posso dizer é... Sr. Vance, rezo para que sua filha tenha a sorte de ter filhos um dia.”

Aniston continuou, relembrando que uma das pautas da campanha do político é retirar direitos das mulheres. “Espero que ela não precise recorrer à fertilização in vitro como uma segunda opção. Porque você está tentando tirar isso dela também.”

Vance fez o comentário em julho de 2021, afirmando que os Estados Unidos estavam sendo governados por “um bando de mulheres sem filhos infelizes com suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram e, portanto, querem deixar o resto do país infeliz também.”

"É apenas um fato básico — você olha para Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC — todo o futuro dos democratas é controlado por pessoas sem filhos", continuou o companheiro de Donald Trump. "E como faz sentido que tenhamos entregado nosso país a pessoas que realmente não têm interesse direto nele?"

Sem filhos biológicos, Kamala Harris é madrasta de Cole, de 29 anos, e Ella, de 25, filhos do antigo casamento de seu marido, Doung Emhoff.

Atriz não pode ter filhos

Em 2022, Jennifer Aniston disse em uma entrevista à Allure que passou por um processo de fertilização in vitro que não deu certo.

"Todos os anos e anos e anos de especulação... Foi muito difícil. Eu estava passando por fertilização in vitro, tomando chás chineses, chame como quiser. Eu estava tentando de tudo. Eu teria dado qualquer coisa se alguém tivesse me dito: 'Congele seus óvulos. Faça um favor a si mesma.' Você simplesmente não pensa nisso", disse a atriz, que enfrentou rumores de que seu casamento com Brad Pitt teria acabado porque ela não queria ter filhos para não atrapalhar sua carreira.

“Eram mentiras absolutas”, disse ela. "Aqui estou eu hoje. O navio partiu... Na verdade, sinto um pouco de alívio agora porque não há mais, 'Eu posso?' Não preciso mais pensar nisso."