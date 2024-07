Reprodução/Instagram Arlindo Cruz toca banjo com a ajuda da esposa e encanta

Arlindo Cruz emocionou os fãs ao aparecer tocando banjo com a ajuda da esposa, Babi Cruz. O cantor possui sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) , sofrido em 2017.

O cantor Roger Toddy compartilhou a gravação nas redes sociais e se declarou ao artista.

"Que dia. Viva o mestre maior Arlindo Cruz. Carinho, e muita gratidão. A família Cruz por todo carinho, recepção", escreveu ele na legenda.

Os admiradores se encantaram com o encontro. "Sem palavras, ir na casa do grande Mestre Arlindo Cruz é uma honra, grande presente", "Caracas, olha o Arlindo mexendo o banjo", "Poxa me emocionei!", disseram alguns nos comentários.

Recentemente, Arlindo Cruz foi internado para cuidados de um procedimento odontológico. Embora simples, uma extração de dente e cuidados com outro, o processo cirúrgico precisa de atenção médica especial devido os problemas de saúde do sambista.

Em 2017, o cantor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) que deixou sequelas graves. Desde então, Arlindo já foi submetido a 17 cirurgias e depende de cuidados médicos a todo o momento.





