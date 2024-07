Reprodução Arlindo Cruz

O cantor Arlindo Cruz foi internado nesta quinta-feira (18) para iniciar os cuidados pré-operatórios de um procedimento odontológico que ele fará na sexta-feira (19). Embora simples, uma extração de dente e cuidados com outro, o processo cirúrgico precisa de atenção médica especial devido os problemas de saúde do sambista



O caso foi revelado por Babi Cruz, mulher do cantor e responsável pelos cuidados com ele, em conversa com a Quem. Segundo ela, a situação será tratada com a complexidade que pede.

"Arlindo foi fazer um tratamento dentário, ele foi arrancar um dente e cuidar do outro. Como tudo no Arlindo é muito complexo, ele teve que ser internado", disse ela.

Em 2017, o cantor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) que deixou sequelas graves. Desde então, Arlindo já foi submetido a 17 cirurgias e depende de cuidados médicos a todo o momento.

A internação também é motivada pelo fato do cantor ser traqueostomizado e ter sonda de gastrostomia, métodos que facilitam a nutrição e respiração do artista.

"Ele vai fazer esse tratamento [dentário] amanhã, internou antes para poder preparar tudo direitinho e poder fazer o tratamento de extração dentária e o tratamento dentário amanhã. Depois que arrancar, vamos ver como ele se comporta", explicou Babi.

Segunda internação em três meses

Em abril, Arlindo Cruz passou uma temporada no hospital devido uma bradicardia, condição em que os batimentos são mais lentos que o normal. Na época, o cantor ficou sob cuidados da equipe da unidade semi-intensiva.

"Arlindo é portador de uma doença autoimune, e isso torna ele mais fragilizado. Ele é traquiostomizado, são sete anos acamado. Chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo, graças a Deus e a força e a resistência que ele tem. Está tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele, dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Está tudo sob controle", disse ao Extra.