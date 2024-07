Reprodução Ana Castela

A cantora sertaneja Ana Castela, de 20 anos, foi acusada de ter um ataque de estrelismo no último sábado (20), durante o rodeio de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Segundo as informações da colunista Fábia Oliveira, a situação foi tamanha que a artista deixou algumas crianças aos prantos esperando na porta do camarim.



De acordo com a jornalista, Ana Castela teria se recusado a tirar uma foto com a rainha do evento, ação que é de praxe de um rodeio. Logo depois, ela ainda teria deixado uma fila de crianças esperando na porta do camarim, todas ansiosas para um momento com a boiadeira.

Os fãs que esperavam uma foto com a cantora teriam entre 2 e 12 anos, e teriam ficando frustrados por não poderem entrar no camarim. A produção afirmou que ela não posaria para nenhuma fotografia.

Mesmo com a negativa da artista, os pequenos ainda teriam ficado do lado de fora, na esperança de vê-la quando ela saísse para se apresentar. Entretanto, ela teria se recusado sair do camarim enquanto tivesse fãs no caminho.

Os seguranças teriam retirados as crianças dos arredores do camarim, com elas saindo aos prantos. O iG Gente entrou em contato com a assessoria da artista, mas ainda não obteve respostas.

Durante o programa "A Tarde É Sua", a mãe de uma das crianças relatou como teria sido toda a situação. Segundo ela, a filha estava na expectativa de conhecer a boiadeira, com elas conseguindo um lugar na grade em frente ao camarim.

"Quando a Castela terminou de tirar fotos com quem tinha pulseirinhas, havia mais seis crianças, incluindo minha filha, de idades entre dois e doze anos, esperando pelo menos vê-la passar para entrar no palco. A produção nos informou que a Ana Castela pediu para que todos saíssem, pois ela não sairia do camarim para subir ao palco enquanto houvesse crianças ali", explicou.

A mãe continua: "Minha filha e as outras crianças ficaram em prantos. Ela se ajoelhou no chão, pedindo a Deus para realizar o sonho de tirar uma foto com a Ana Castela. Como mãe, o que queremos é a realização dos sonhos dos nossos filhos, mas, infelizmente, a artista não quis tirar fotos, nem com minha filha, nem com as outras crianças."

Segundo ela, todas saíram em prantos, mas que após assistir ao show, ela estava mais conformada com a situação, mas que continuava rezando para conseguir tirar uma foto com a ídola.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp