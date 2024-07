Reprodução/Instagram Miss Bumbum





Miss Bumbum Pernambuco 2024, Alexia Dhein passou a produzir conteúdo adulto para as plataformas OnlyFans e Privacy. A escolha tem rendido altos lucros para a jovem de 23 anos, que afirmou ter um ganho mensal de R$ 55 mil, utilizando-se de uma tática que para ela vem dando muito certo: flagras.

Um dos motivos para ter apostado neste conteúdo foi por conta do fetiche de seus assinantes. “Os caras têm fixação por situações do dia a dia, eles fantasiam tudo. Os homens gostam de me colocar em 'perigo'. Esse é o fetiche deles. É aquela adrenalina: será que alguém vai pegar ou espiar?”, disse ela.

Alexia também comentou alguns exemplos dos conteúdos que seus fãs pedem: “Alguns querem em lugares e com roupas bem específicas, sempre falando o nome deles. Já gravei até em jet-ski em alto mar”, revelou.

Além disso, Dhein afirmou já ter sida flagrado por um policial na praia. "Estava trocando de roupa dentro do carro, na orla da praia. E alguém viu e avisou um policial que estava perto."

“Na verdade, acharam que estava rolando algo a mais. A polícia me pegou no pulo, de topless. Ele deu risada, elogiou e falou para me comportar. Na hora fiquei muito tensa”, completou.