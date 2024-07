Reprodução/Instagram Cantora gospel celebra nascimento da filha em meio ao avanço do câncer: 'Milagre'

A cantora gospel Camila Campos se manifestou nesta quinta-feira (25) após o nascimento da filha Sofia. A esposa do Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, deu à luz a herdeira horas depois de revelar que o câncer de mama se alastrou para os ossos.

Através das redes sociais, Camila celebrou a chegada do bebê e compartilhou as primeiras fotos de Sofia.



"É o nosso milagre! Ela chegou ao mundo gritando, surpreendendo até os médicos! Estamos muito felizes com o nascimento da nossa filha. Ela nasceu saudável, forte e cheia de vida, trazendo ainda mais esperança para tudo o que estamos vivendo!", dedicou.

Os registros compartilhados mostram a cantora na maternidade, acompanhada do marido e da filha mais velha. "Seja bem-vinda, filha, nós te amamos demais! Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi! Continuamos crendo em um milagre, lembrem-se da nossa família em suas orações".

Tratamento contra o câncer

Horas antes de dar à luz Sofia, Camila anunciou para os seguidores do Instagram que o câncer se espalhou ao ponto de atingir os ossos.

"Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", falou.

"Mas vou organizando devagarzinho com a ajuda de Cristo. Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus! Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!", completou a cantora gospel.

