Sabrina Sato, que está em Paris, na França, para acompanhar as Olimpíadas de 2024, divertiu seus seguidores na manhã desta quarta-feira (24) ao posar ao lado do jogador de vôlei de praia, Evandro Oliveira Junior, mostrando uma impressionante diferença entre a altura dos dois.

“A gente veio treinar”, brincou a apresentadora, que se impressionou ao perguntar a altura do atleta, que tem 2,10 m de altura - em comparação, a Sabrina tem 1,69 m. “Quase que o Evandro não coube no vídeo”, escreveu ela na legenda do vídeo.

Madrinha do Time Brasil, Sabrina está em visita no espaço de concentração dos atletas na capital francesa.

