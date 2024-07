Reprodução Príncipe William





No relatório anual do Ducado da Cornualha, divulgado nesta quarta-feira (24), foi revelado que o Príncipe William recebeu um salário de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 141 milhões) em 2023. Este foi o seu primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha, título e propriedade que herdou após a ascensão de seu pai, o Rei Charles, ao trono.

O Ducado da Cornualha, criado em 1337 pelo Rei Edward III, tem a função de fornecer fundos ao herdeiro do trono. Esses recursos cobrem as "atividades oficiais, beneficentes e privadas" do Príncipe William, sua esposa Kate Middleton, de 42 anos, e seus filhos. A propriedade, avaliada em mais de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 4,7 bilhões), inclui "fazendas de gado, propriedades residenciais e comerciais, além de florestas, rios, pedreiras e litoral", totalizando mais de 135.000 acres de terra.

Veja galeria de fotos



Fotografias da viagem da Família Real ao Paquistão Reprodução / Instagram Fotografias da viagem da Família Real ao Paquistão Reprodução / Instagram Fotografias da viagem da Família Real ao Paquistão Reprodução / Instagram Fotografias da viagem da Família Real ao Paquistão Reprodução / Instagram Fotografias da viagem da Família Real ao Paquistão Reprodução / Instagram Fotografias da viagem da Família Real ao Paquistão Reprodução / Instagram





Como membro ativo da família real, o Príncipe de Gales não recebe uma renda tradicional. Suas despesas anuais são principalmente cobertas pelo Ducado da Cornualha. É sabido que o Príncipe William paga imposto de renda sobre toda a renda recebida do Ducado, após a dedução das despesas domésticas, que não foram especificadas.

Para fins de comparação, o Rei Charles obteve cerca de £ 24 milhões (US$ 30,93 milhões) no ano de 2022-2023 com os rendimentos do Ducado da Cornualha.

Além do salário, o relatório também revelou que William — um grande fã de futebol — recebeu o título de Patrono da Associação de Futebol. O título era anteriormente mantido por sua avó, a Rainha Elizabeth II.