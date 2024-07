Reprodução/Instagram Esposa de Roberto Justus gasta mais de mil reais em sobremesas gigantes

Ana Paula Siebert pegou os seguidores de surpresa ao mostrar o cardápio de sobremesas de um restaurante em Miami. Após comemorar o aniversário de 15 anos da enteada, Rafaella Justus, a esposa de Roberto Justus saiu para comer com a família no Barton G.

Uma das sobremesas pedidas foi um sorvete gigante, que custa US$ 225, aproximadamente R$ 1.260 na cotação atual.

Além disso, a família comeu um algodão doce em formato de peruca de R$ 225, uma torta de doce de leite com merengue de marshmallow torrado e jóia de tijolos de ouro, de R$ 242, e um bolo de red velvet.

Recentemente, Ana Paula Siebert revelou um dos seus pratos favoritos e impressionou com um milho na brasa , que custa US$ 16 dólares, equivalente R$ 80 reais.

